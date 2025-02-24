دوكو: ليفربول لم يكن أفضل منا كثيرا

يرى جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي أن ليفربول لم يكن أفضل كثيرا من فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0 في ملعب الاتحاد.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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وقال دوكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد حاولنا، كان لدينا الكثير من المواقف الهجومية ولكن بعد الهدفين لعب ليفربول بدفاع متكتل".

وأضاف "لقد دافعوا بشكل جيد للغاية ثم لعبوا على الهجوم المرتد لذلك كان من الصعب علينا إيجاد المساحات".

وأكمل البلجيكي "بعض المباريات تكون هكذا وعلينا فقط أن نستمر في اللعب ونستفيد من الأشياء الجيدة في المباراة".

وواصل "لأكون منصفا إذا نظرت إلى المباراة، لا أعتقد أنهم كانوا أفضل منا كثيرا، سجلوا هدفا عن طريق ركلة ثابتة والثاني كان من كرة طويلة".

وتابع دوكو "نحن نعرف قدرات لاعبي ليفربول، لقد قدموا أداءا جيدا ومع ذلك يكون من الصعب العودة ضد فريق يدافع بشكل جيد مثل ليفربول".

واستطرد "لقد لعبنا جيدا ولكن المواقف التي مررنا بها كان بإمكاننا التعامل معها بشكل أفضل، لقد لعبنا بشكل أفضل ضدهم مما فعلناه في أنفيلد".

وأتم "بالطبع هناك فجوة في النقاط بيننا وبين ليفربول حاليا، ولكن في هذه المباراة لا يمكنك القول إنهم دهسونا".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.