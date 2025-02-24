تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التفوق بالمواجهة المصرية الأولى له بالدوري الإنجليزي ضد محمد صلاح نجم ليفربول، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي أمام ضيفه ليفربول 0-2 في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم صلاح: أميل للموسم الحالي كالأفضل لي مع ليفربول.. ويجب أن نتحلى بالهدوء روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليفربول حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الجناح جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

وبدأ مرموش المباراة في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب إرلينج هالاند واستبدل في الدقيقة 77.

وسجل الدولي المصري هدفا ولكنه ألغي بداعي التسلل.

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 7 مباريات، بواقع 4 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل فان دايك يوجه رسالة هامة للغاية إلى جماهير ليفربول تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب لاعب سيتي: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام ليفربول صن: إجراء جديد لتقليل النفقات.. مانشستر يونايتد يقلل خيارات وجبات الغداء لفرق الشباب سلوت: ما فعله صلاح أمام سيتي يخبرك بمدى الجودة التي يتمتع بها نجم شباب الأرجنتين ينضم إلى مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تغيير اسم كأس الرابطة.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل 20 دقيقة | الكرة المصرية
ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل ساعة | الدوري الإنجليزي
رينجرز يعلن تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يوضح إصابة كيميتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة 2 ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان 2 ساعة | الوطن العربي
"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي