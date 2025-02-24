تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التفوق بالمواجهة المصرية الأولى له بالدوري الإنجليزي ضد محمد صلاح نجم ليفربول، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي أمام ضيفه ليفربول 0-2 في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليفربول حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الجناح جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

وبدأ مرموش المباراة في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب إرلينج هالاند واستبدل في الدقيقة 77.

وسجل الدولي المصري هدفا ولكنه ألغي بداعي التسلل.

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 7 مباريات، بواقع 4 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.