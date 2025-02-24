تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر سيتي، في مباراة شهدت كسر بعض أرقام الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في قمة الجولة 26.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان دومينيك سوبوسلاي صانع الهدف الأول وصاحب الهدف الثاني بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 21.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 387 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 108 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.