الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن

الأحد، 23 فبراير 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

كشف حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني مستجدات اختيار ملعب الفريق في مواجهة الأهلي.

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة والعودة في الملعب الذي يختاره الهلال نظرا لخوضه مبارياته خارج السودان.

وقال حسن علي عيسى عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم نناقش فكرة مواجهة الأهلي ذهابا وإيابا في القاهرة، ونعتمد في اختيار الملعب على قرار الجهاز الفني وحتى الآن لم نستقر على الملعب سواء في ليبيا أو موريتانيا".

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وأضاف "خيار مواجهة الأهلي في الإياب في القاهرة غير موجود بالنسبة لنا".

وأكمل "الملعب الافتراضي لمواجهة الأهلي من اختصاص الجهاز الفني فقط ونحن كإدارة نلبي طلباته".

وواصل "نحترم الأهلي كفريق له مكانته الكبيرة على خريطة البطولات الإفريقية ونحن الهلال لدينا قيمتنا ووصلنا لنهائي هذه البطولة مرتين".

وأتم تصريحاته "المسؤولية علينا ليس للفوز فقط ولكن من أجل إدخال الفرحة على الشعب السوداني، فبطولة إفريقيا هي نافذة للأفراح بعد الحرب والخراب".

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل، ولقاء العودة أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته.

الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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