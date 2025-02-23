جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ظهر بشكل جيد ضد ليفربول رغم الهزيمة.

وقال جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "لعبنا بشكل جيد للغاية وربما افتقدنا لمزيد من المحاولات على المرمى لكننا لعبنا ضد فريق رائع، ربما كانت الأمور متقاربة في البداية وبعد ذلك لم نتمكن من التسجيل".

وأضاف "في الشوط الثاني ليفربول دافع بعمق شديد، وفعلنا شيئا لم نفعله في العديد من المباريات وهو أننا دفعناهم إلى منطقة جزاءهم وحاولنا التغلب عليهم".

وأكمل "كانت الخطة هي الوصول للجزء الأخير من الملعب وحدث ذلك كثيرا لكننا لم نسجل، ومع العرضيات يكاد يكون من المستحيل التسجيل بسبب أحجام لاعبيهم".

وبسؤاله هل استهدفت دوكو ليهاجم ألكسندر أرنولد رد قائلا: "لدينا أجنحة جيدة وسافينيو أيضا فعل نفس الشيء، وصلاح دافع اليوم أكثر من المباريات السابقة بسبب ضغطنا الكبير".

وواصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد أوجاع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفوز عليه في عقر داره وعلى ملعبه بثنائية دون رد.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد والذي يمتلك 19 هدفا.

وشارك أيضا عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي منذ البداية وغادر في الشوط الثاني.

ثنائية فوز ليفربول سجلها محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي.