صلاح: أميل للموسم الحالي كالأفضل لي مع ليفربول.. ويجب أن نتحلى بالهدوء

يرى محمد صلاح لاعب ليفربول أن موسمه الحالي هو الأفضل خلال مسيرته مع الفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا وصنع الآخر في انتصار ليفربول بالمباراة.

وقال صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "الناس يقولون إن موسمي الأول هو الأفضل لي مع ليفربول، والبعض يقولون إن الموسم الحالي هو الأفضل ولكن أنا أميل للموسم الحالي لأنني أريد التتويج بالدوري".

وأضاف "لا أريد أن أقول إننا اقتربنا من التتويج بالدوري، ولكن بالطبع نريد تحقيق اللقب وسنبذل قصارى جهدنا".

وتابع "من الرائع أن نأتي هنا ونحقق الفوز، مانشستر سيتي فريق صعب ولديهم مدرب رائع وأنا سعيد بتحقيق الفوز خاصة عندما نكون ننافس على الدوري".

وأتم "أتمنى أن نتمتع بالهدوء لأننا أحيانا يتسلل الضغط إلينا لأننا نحاول الفوز في كل مباراة".

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد والذي يمتلك 19 هدفا.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.