فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش

واصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد أوجاع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفوز عليه في عقر داره وعلى ملعبه بثنائية دون رد.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد والذي يمتلك 19 هدفا.

وشارك أيضا عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي منذ البداية وغادر في الشوط الثاني.

ثنائية فوز ليفربول سجلها محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من مانشستر سيتي وأرسل عمر مرموش عرضية خطيرة من ناحية اليمين أبعدها دفاع ليفربول إلى ركنية.

ورد ليفربول بهجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى مانشستر سيتي وبعد انطلاقة سريعة من صلاح حصل فريقه على ركلة ركنية.

ونفذ ليفربول ركنية أرضية سريعا في الدقيقة 14 لتصل الكرة إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة في الشباك مسجلا هدف التقدم.

ويعد الهدف هو رقم 25 في الدوري هذا الموسم لمحمد صلاح.

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وعاد مانشستر سيتي محاولا التسجيل في شباك ليفربول وسدد عمر مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أليسون.

ومرة أخرى سدد فيل فودين كرة من ركلة حرة مباشرة وتصدى لها أليسون.

وسجل مرموش هدفا في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة إلا أن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ليعاقب ليفربول منافسه مانشستر سيتي على الفرص المهدرة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بقدم دومينيك سوبوسلاي.

الهدف جاء من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى صلاح الذي مرر الكرة إلى سوبوسلاي ليسدد بالقدم اليسرى كرة أرضية اكتفى إيدرسون بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني استمر صلاح في التألق وتوزيع الهدايا ومرر كرة وضعت لويس دياز في موقف انفراد بالمرمى لكنه أهدر فرصة إضافة الهدف الثالث.

وسجل كورتس جونز هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 56 بعد تمريرة من سوبوسلاي، لكن الفيديو ألغى الهدف بسبب التسلل.

ورد مرموش بتسديدة قوية بالقدم اليسرى أبعدها أليسون إلى ركلة ركنية.

وسدد لويس دياز كرة رائعة لكن إيدرسون تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من الهدف الثالث.

واستمر صلاح في تهديد مرمى مانشستر سيتي وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها إيدرسون.

وغادر مرموش الملعب في الدقيقة 77 وشارك بدلا منه إليكاي جوندوجان.

بينما غادر محمد صلاح الملعب في الدقيقة الأخيرة وشارك بدلا منه هارفي إليوت.

لتنتهي المباراة ليفربول بهدفين دون رد.