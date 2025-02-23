تقرير: سكالوني قرر ضم نيكو باز

قرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين استدعاء نيكو باز لاعب كومو في فترة التوقف الدولية المقبلة في مارس.

نيكو باز النادي : كومو كومو

وحسب فاريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن سكالوني قرر بالفعل ضم لاعب كومو المعار من ريال مدريد بعد تألقه.

وتألق باز خلال الموسم الحالي في كومو تحت قيادة سيسك فابريجاس.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما من الوصول إلى المساهمة الـ11 له.

وسجل باز 6 أهداف وصنع 5 آخرين مع فريقه الإيطالي.

وتأتي المساهمة الأخيرة له في مباراة نابولي التي أقيمت اليوم وصنع هدف الفوز، إذ انتصر فريقه بهدفين مقابل هدف.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد في وقت سابق إماكينة استعادة نيكو باز المعار إلى كومو مع الملكي مرة أخرى.

وقال المدرب الإيطالي لإذاعة أنشيو لو سبورت: "بالتأكيد يمكنه أن يكون جزءا من مستقبل ريال مدريد".

وأوضح "نحن نراقب بعناية تقدمه في كومو، إنه جيد جدا وموهبة رائعة".

وأتم "كان من الضروري رحيل باز معارا لكي يلعب بشكل منتظم، لقد كان اختيارا ذكيا".

وانضم باز لكومو في بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني إعادة التعاقد معه أو الحصول على نصف قيمة بيعه.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل أن هناك رغبة من إنتر للتعاقد مع باز.

وينتظر إنتر موقف ريال مدريد من تفعيل بند إعادة التعاقد معه قبل التحرك للتعاقد مع اللاعب.