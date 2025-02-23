انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(2) ليفربول.. فوز رفاق صلاح

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر سيتي
ليفربول

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد

ق 91: خروج صلاح

ق 77: خروج مرموش ونزول جوندوجان

ق 75: صلاح يسدد وإيدرسون يتصدى

ق 64: تسديدة من لويس دياز تصدى لها إيدرسون ومنع الثالث

ق 58: تسديدة قوية من مرموش كاد يسجل وأليسون يتصدى له

ق 58: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 56: جووووول كورتس جونز

ق 56: تمريرة من صلاح إلى لويس دياز لكن أهدر الانفراد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد

ق 37: جوووووووول سوبوسلاي والثاني أسيست صلاح

ق 30: هدف من مرموش ولكن تسلل

ق 30: تسديدة من فودين يمسك بها أليسون

ق 23: تسديدة من مرموش أليسون يمسك بها

ق 15: جوووول محمد صلاح

ق 14: فرصة خطيرة من ليفربول عن طريق لويس دياز

ق 5: عرضية من مرموش يبعدها الدفاع

انطلاق المباراة

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي محمد صلاح عمر مرموش
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