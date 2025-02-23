انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(2) ليفربول.. فوز رفاق صلاح
الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد
ق 91: خروج صلاح
ق 77: خروج مرموش ونزول جوندوجان
ق 75: صلاح يسدد وإيدرسون يتصدى
ق 64: تسديدة من لويس دياز تصدى لها إيدرسون ومنع الثالث
ق 58: تسديدة قوية من مرموش كاد يسجل وأليسون يتصدى له
ق 58: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 56: جووووول كورتس جونز
ق 56: تمريرة من صلاح إلى لويس دياز لكن أهدر الانفراد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد
ق 37: جوووووووول سوبوسلاي والثاني أسيست صلاح
ق 30: هدف من مرموش ولكن تسلل
ق 30: تسديدة من فودين يمسك بها أليسون
ق 23: تسديدة من مرموش أليسون يمسك بها
ق 15: جوووول محمد صلاح
ق 14: فرصة خطيرة من ليفربول عن طريق لويس دياز
ق 5: عرضية من مرموش يبعدها الدفاع
انطلاق المباراة