نيوكاسل يستعيد الانتصارات بفوز مثير على نوتينجهام

استعاد نيوكاسل يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز مثير على نوتينجهام فورست بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وحقق نيوكاسل الفوز بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام فولام ومانشستر سيتي.

بينما تلقى نوتينجهام فورست الهزيمة الثانية على التوالي بعدما خسر المباراة السابقة أمام فولام.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 44 في المركز الخامس، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 47 في المركز الثالث.

تقدم نوتينجهام أولا في الدقيقة 6 بهدف سجله كالوم هودسون أودوي، قبل أن ينفجر نيوكاسل ويسجل 4 أهداف متتالية.

GOAL! What a start for @NFFC 🌳 Hudson-Odoi capitalizes on an early error to fire the visitors ahead!#beINPL #NEWNFO pic.twitter.com/fm7Tpw6TjM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 23, 2025

وجاء هدف نيوكاسل الأول عن طريق لويس ميلي في الدقيقة 23، ثم أضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

GOAL! What a turnaround at St. James' Park! Jacob Murphy follows up Lewis Miley's equalizer to give @NUFC the lead!#beINPL #NEWNFO pic.twitter.com/46fBBwVcoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 23, 2025

ثم سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 33، وأكمل إيزاك رباعية نيوكاسل في الدقيقة 34 بهدف ثاني له وهذه المرة من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني استفاق نوتينجهام وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق المدافع ميلينكوفيتش، وفي الدقيقة 90 سجل ريان ياتيس هدف نوتينجهام الثالث.

نيكولا ميلنكوفيتش يضيف الهدف الثاني لنوتنغهام فورست نيوكاسل 4 نوتنغهام فورست 2#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #نوتنغهام_فورست #نيوكاسل pic.twitter.com/yvpyqBBsoK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025

لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.