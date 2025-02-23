نيوكاسل يستعيد الانتصارات بفوز مثير على نوتينجهام

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك

استعاد نيوكاسل يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز مثير على نوتينجهام فورست بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وحقق نيوكاسل الفوز بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام فولام ومانشستر سيتي.

بينما تلقى نوتينجهام فورست الهزيمة الثانية على التوالي بعدما خسر المباراة السابقة أمام فولام.

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الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 44 في المركز الخامس، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 47 في المركز الثالث.

تقدم نوتينجهام أولا في الدقيقة 6 بهدف سجله كالوم هودسون أودوي، قبل أن ينفجر نيوكاسل ويسجل 4 أهداف متتالية.

وجاء هدف نيوكاسل الأول عن طريق لويس ميلي في الدقيقة 23، ثم أضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ثم سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 33، وأكمل إيزاك رباعية نيوكاسل في الدقيقة 34 بهدف ثاني له وهذه المرة من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني استفاق نوتينجهام وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق المدافع ميلينكوفيتش، وفي الدقيقة 90 سجل ريان ياتيس هدف نوتينجهام الثالث.

لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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