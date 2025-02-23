تشكيل ليفربول - صلاح ودياز فقط في هجوم الريدز أمام مانشستر سيتي

الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويصطدم صلاح بزميله المصري عمر مرموش الذي يقود هجوم سيتي.

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ويجلس كودي جاكبو على مقاعد بدلاء ليفربول بعد الغياب عن مباراتي ولفرهامبتون وأستون فيلا.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - كورتز جونز - لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد سيتي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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