انتهت الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. عودة الانتصارات
الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الرابعة عصرا.
ويحتل زد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+2: جووول الثاااني.. أحمد عادل يسجل لزد
ق 55: بن حمودة ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها علي لطفي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووول.. ماتا مجاسا يسجل هدف التقدم لزد في شباك غزل المحلة بعد عرضية بالمقاس من أحمد الصغيري💥⚽#ON_Sport pic.twitter.com/vRNwujrYNa— ON Sport (@ONTimeSports) February 23, 2025
ق 27: جووول معط ماجاسا يسجل الهدف الأول لزد برأسية
ق 9: إصابة زيكو وعودته للمشاركة في المباراة
بداية اللقاء
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