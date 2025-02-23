انتهت الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. عودة الانتصارات

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الرابعة عصرا.

ويحتل زد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - الصفقة الجديدة على دكة غزل المحلة.. وثلاثي في هجوم زد بعد نهاية سوق الانتقالات.. غزل المحلة يضم العرفاوي من الإفريقي التونسي انتصار غائب منذ أكثر من 17 عاما.. غزل المحلة يهزم المصري بهدف دون مقابل في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+2: جووول الثاااني.. أحمد عادل يسجل لزد

ق 55: بن حمودة ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: جووول معط ماجاسا يسجل الهدف الأول لزد برأسية

ق 9: إصابة زيكو وعودته للمشاركة في المباراة

بداية اللقاء

غزل المحلة الدوري المصري زد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وشريف إكرامي أساسي ضد طلائع الجيش زد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد غزل المحلة المصري يعلن رحيل علي ماهر خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 16 من الدوري مران الزمالك - جلسة خاصة بين بيسيرو والسعيد.. وانتظام فتوح وشيكابالا خبر في الجول - رحيل علي ماهر عن قيادة المصري
أخر الأخبار
فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سكالوني قرر ضم نيكو باز ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وشريف إكرامي أساسي ضد طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي