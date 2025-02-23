برونو: احتلال المركز الـ15 لا يليق بمانشستر يونايتد

يؤمن برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن تواجد فريقه في المركز الـ15 بجدول الدوري الإنجليزي لا يليق بناديه.

وتعادل يونايتد مع مضيفه إيفرتون 2-2 ضمن الجولة 26 ليستمر في المركز الـ15.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كل نقطة نحصدها الآن مهمة جدًا لنا لأننا في موقف صعب للغاية".

وأضاف "علينا أن ندرك أن المركز الذي نحتله الآن لا يليق بنا، هذا ليس ما يجب أن يكون عليه وضع الفريق. علينا أن نقوم بعمل أكبر".

وواصل البرتغالي "لقد عانينا بشدة في الشوط الأول، حاولنا فعل بعض الأشياء، ولكن لم تسير الأمور كما كنا نتمنى".

وتابع "عندما تكون في غرفة الملابس بعد الشوط الأول من مباراة كمباراة إيفرتون، عليك أن تركز على نفسك وتحاول تحسين مستواك لتخرج بشيء من المباراة".

واستمر "بعد تتأخر بهدفين، تلعب بحرية أكبر في الشوط الثاني لأنك متأخر بالفعل ولا يكون أمامك المزيد لتخسره".

واستطرد برونو "كانت لدينا فرصة لفعل شيء مختلف، وهذا ما ساعدنا في الخروج بنقطة من المباراة".

التعادل وصل بمانشستر يونايتد إلى النقطة 30 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12.

وكان مانشستر يونايتد قريبا من الخسارة في الكثير من أوقات المباراة لكنه نجح في التعادل والعودة من التأخر بهدفين.

وذلك بعدما خسر آخر مباراتين أمام توتنام هوتسبير وكريستال بالاس.