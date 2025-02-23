عاد لبيته سالما.. فان بيرسي مدربا لفينورد

أعلن نادي فينورد الهولندي يوم الأحد تعيين روبن فان بيرسي كمدير فني للفريق.

ووقع فان بيرسي على عقد يربطه بتدريب فينورد حتى صيف 2027.

وتوصل فينورد لاتفاق مع فريق هيرنيفين من أجل ترك فان بيرسي.

المدرب البالغ 41 عاما سيحل خلفا لباسكال بورشارت الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا لبراين بريسكي الذي أقيل في 10 فبراير.

وسيترك فان بيرسي تدريب هيرنيفين وهو في المركز التاسع بترتيب الدوري الهولندي.

وقاد الفريق منذ انطلاق الموسم في 26 مباراة سجل 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر 11.

وسيعود فان بيرسي للنادي الذي بدأ معه مسيرته كلاعب وعلق حذائه وهو مرتديا قميصه أيضا.

وخلال فترتين بقميص الأحمر والأبيض سجل 46 هدفا في 122 ثم خاض تجارب بقمصان أرسنال ومانشستر يونايتد وفنربخشة.

ويحتل فينورد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي بفارق 14 نقطة عن أياكس المتصدر.

وتأهل الفريق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالتفوق على ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، وسيواجه إنتر.