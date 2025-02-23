أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف من مساء الأحد.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك مانشستر سيتي سيرتقي للمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ.

فقد وصل صلاح لهدفه رقم 240 مع الريدز في مختلف المسابقات، ويحتاج لهدف واحد ليعادل رقم جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفا في الفترة من 1926 إلى 1935.

ولن يتفوق عليه سوى روجر هانت الذي سجل 285 هدفا، وإيان راش الذي سجل 346 هدفا.

الهدف المنتظر من صلاح أمام سيتي سيجعله أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج أنفيلد في الدوري عبر التاريخ، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930 برصيد 15 هدفا.

صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول إسهاما في الأهداف ضد الفريق السماوي بتاريخ (الدوري الإنجليزي)، فقد سجل 8 أهداف وصنع 5 بمجموع 13 هدفا، بينما أسهم ستيفن جيرارد في 14 هدفا أمام سيتي في (مختلف المسابقات)، بواقع 4 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

وتسبب النجم المصري في هز شباك مانشستر سيتي بالتسجيل أو الصناعة، في 13 هدفا من آخر 18 هدفا سجلهم ليفربول أمام سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح للإسهام في 3 أهداف أمام سيتي اليوم ليصبح أكبر ضحاياه في مختلف المسابقات مثل مانشستر يونايتد، فقد أسهم في 22 هدفا أمام الشياطين الحمر و19 هدفا أمام السماوي.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 29 هدفا، بينما صنع 20.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 386 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 240 هدفا وصنع 107 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.