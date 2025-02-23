صلاح يتحدث عن الصدام مع سيتي وصناعة الأهداف والتألق في سن الـ32

يدرك محمد صلاح نجم ليفربول مدى صعوبة لقاء مانشستر سيتي رغم الحالة السيئة التي يمر بها الفريق السماوي هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف من مساء الأحد.

وقال صلاح في تصريحات لموقع ناديه: "ستكون مباراة صعبة. سنلعب ضد مانشستر سيتي خارج ملعبنا لذا سيكونون دائمًا المرشحون للفوز على أرضهم، لكننا سنذهب إلى هناك ونحاول ذلك".

وأضاف "سيظل مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي دائمًا. لديهم أحد أعظم المدربين على الإطلاق ولديهم لاعبون رائعون، لقد لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة، وفازوا بكل شيء. سيكونون دائمًا فريقًا قويًا ويمكنهم دائمًا الفوز بالمباراة في أي وقت".

وتابع "لديهم ميزة أنهم سيلعبون على أرضهم ولديهم لاعبون من ذوي الخبرة أيضًا، لذلك نحتاج فقط إلى البقاء هادئين ومحاولة ذلك".

وأكمل قائد منتخب مصر "تطور مستواي مع الوصول لسن الـ32؟ إنه أمر ممتع، لقد أصبحت أكثر خبرة".

واصل "عندما تكون أحد اللاعبين الكبار في الفريق، عليك أن تهتم ليس فقط بالملعب. في الماضي، عندما أتيت إلى هنا في العام الأول، ربما كنت أفكر فقط في الملعب واللعب، وليس في اللاعبين".

واستطرد "لكن الآن، على سبيل المثال، وصلت للتدريب مبكرا وجاء فيرجيل فان دايك بعدي وكنا نتحدث عن نتيجة لقاء أستون فيلا، وأننا لسنا سعداء وما يمكننا تحسينه وما يمكننا تغييره. لذا، تتغير الأشياء مع مرور الوقت".

وكشف "أعمل على تحسين جسدي كل يوم تقريبًا وأعمل أيضًا على الصعيد الذهني، للحفاظ على التركيز والهدوء".

يذكر أن صلاح سجل 29 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، كما صنع 20 هدفا.

وعن ذلك قال "صناعة 20 هدفا هذا الموسم؟ أعتقد أنني أحاول دراسة طريقة لعب زملائي أكثر وليس طريقة لعبي فقط. في الماضي، أعتقد أنني كنت أعرف أسلوبي فقط وكانوا بحاجة إلى التكيف معي".

وأتم "إذا كنت تريد تطوير نفسك، فأنت بحاجة إلى التكيف مع طريقة لعب زملائك أيضا، لذلك أدرس مبارياتهم. أشاهد اللاعبين معظم الوقت عندما يتدربون وعندما يلعبون".

ويدخل ليفربول اللقاء في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أرسنال الوصيف.

بينما يختل سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وفارق 17 نقطة عن الريدز.