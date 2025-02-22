ميلان يخسر من تورينو ويعود للمركز السابع
السبت، 22 فبراير 2025 - 23:12
كتب : FilGoal
حقق تورينو الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 26 من الدوري الإيطالي.
سجل ثنائية تورينو كل من جفيدي جينيتيس وماليك تشاو بالخطأ في مرماه، بينما سجل تيجاني ريندرز هدف ميلان الوحيد.
الفوز رفع رصيد تورينو للنقطة 31 في المركز 11 بينما توقف ميلان عند النقطة 41 في المركز السابع.
تقدم تورينو بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق تشاو بالخطأ في مرماه.
وشهدت الدقيقة 32 إهدار كريستيان بوليسيتش لركلة جزاء تصدى لها الحارس ميلينكوفيتش سافيتش.
وتعادل ميلان في الدقيقة 74 عن طريق ريندرز.
وبعد دقيقتين فقط سجل جينيتيس هدف فوز تورينو.
وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد بولونيا على ملعب الأخير يوم الخميس المقبل 27 فبراير.
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