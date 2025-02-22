ثنائية أسينسيو تقود أستون فيلا لريموناتادا على تشيلسي
السبت، 22 فبراير 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
قاد ماركو أسينسيو فريقه أستون فيلا للفوز على تشيلسي لهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية أستون فيلا ماركو أسينسيو، بينما أحرز إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الوحيد.
الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 42 في المركز السابع بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس.
التشكيل
بدأ تشيلسي المباراة ببيدرو نيتو وكريستوفر نكونكو في الهجوم.
تشكيل لقاء
تشيلسي x أستون فيلا#السبت_الكروي pic.twitter.com/huP8PdeHlu— FilGoal (@FilGoal) February 22, 2025
أحداث المباراة
تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة رائعة من بيدرو نيتو الذي مرر الكرة أمام المرمى ليضعها في الشباك.
وتعادل أسينسيو لأستون فيلا في الدقيقة 57 مستغلا تمريرة من راشفورد أمام المرمى الخالي.
وسجل أسينسيو هدف الفوز في الدقيقة 89 من جديد بتمريرة من راشفورد داخل منطقة الجزاء ليسدد أسينسيو تسديدة فشل الحارس فليب يورجينسين في التعامل معها.
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وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء 25 فبراير، بينما يلتقيأستون فيلا مع كريستال بالاس بنفس اليوم.