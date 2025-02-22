ثنائية أسينسيو تقود أستون فيلا لريموناتادا على تشيلسي

قاد ماركو أسينسيو فريقه أستون فيلا للفوز على تشيلسي لهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أستون فيلا ماركو أسينسيو، بينما أحرز إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 42 في المركز السابع بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة ببيدرو نيتو وكريستوفر نكونكو في الهجوم.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة رائعة من بيدرو نيتو الذي مرر الكرة أمام المرمى ليضعها في الشباك.

وتعادل أسينسيو لأستون فيلا في الدقيقة 57 مستغلا تمريرة من راشفورد أمام المرمى الخالي.

وسجل أسينسيو هدف الفوز في الدقيقة 89 من جديد بتمريرة من راشفورد داخل منطقة الجزاء ليسدد أسينسيو تسديدة فشل الحارس فليب يورجينسين في التعامل معها.

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وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء 25 فبراير، بينما يلتقيأستون فيلا مع كريستال بالاس بنفس اليوم.