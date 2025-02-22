أوديجارد: طرد لويس سكيلي صعب المباراة علينا.. والأداء كان سيئا

السبت، 22 فبراير 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال ضد ولفرهامبتون

أقر مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أن طرد مايلس لويس سكيلي صعب المباراة على فريقه وكذلك الأداء كان سيئا.

وسقط أرسنال أمام منافسه وست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب النرويجي لـ بي بي سي: "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي، أشعر بالإحباط حقا".

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وأضاف "سبب معاناة أرسنال؟ لا أعرف، افتقرنا قليلا إلى جودة الثلث الأخير، علينا أن نشاهد المباراة مرة أخرى ونحللها".

وأكمل "صحيح نعاني من الإصابات في الهجوم، لكن هذا لا يمنع أن لدينا لاعبين جيدين، لذا علينا التركيز على ذلك".

وشدد "طرد مايلس لويس سكيلي صعب علينا المباراة أكثر، لا أعرف هل قرار الحكم صحيحا أم لا لأنني لم أرها مرة ثانية".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نستمر، لا يزال الطريق طويلا وهناك الكثير من النقاط للعب من أجلها، يجب أن نرد في المباراة المقبلة".

وأصبح وست هام أول فريق يفوز على أرسنال على ملعبه في بطولة الدوري.

وكسر وست هام سلسلة 15 مباراة لأرسنال دون هزيمة في الدوري.

وتعود الهزيمة الأخيرة لأرسنال قبل وست هام ضد نيوكاسل في الجولة العاشرة من الدوري.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 53 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 30 في المركز الـ16.

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