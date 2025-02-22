انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) وست هام

السبت، 22 فبراير 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

جارود بوين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد وست هام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 72: طرد مايلس لويس سكيلي بعد عودة الحكم إلى الفيديو بعد تدخل على محمد قدوس وست هام ومنعه من انفراد.

ق 44: جووووووول جارود بوين من رأسية عقب عرضية من أرون وان بيساكا.

بداية اللقاء

أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام
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