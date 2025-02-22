كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي جورج كينج
السبت، 22 فبراير 2025 - 16:48
كتب : هاني العوضي
أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع المحترف الأمريكي جورج كينج لتدعيم فريق كرة السلة.
وتعاقد الاتحاد مع كينج لتعزيز صفوفه خلال المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL".
ويجيد جورج كينج اللعب في مركز الجناح، وسبق له خوض تجربتين في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA.
كما لعب جورج في الدوري الايطالي والألماني والأسترالي والروسي وخاض آخر تجاربه مع نادي بلاك ووتر الفلبيني.
وتصدر اللاعب هدافي الدوري الفلبيني بمعدل 34 نقطة في المباراة الواحدة.
وسبق للاتحاد التعاقد مع ثنائي جنوب السودان، دينج دينج وجو لوال.
ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.
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