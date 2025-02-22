يونايتد يفلت من هزيمة ثالثة على التوالي بتعادل مثير مع إيفرتون

السبت، 22 فبراير 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

إيفرتون - مانشستر يونايتد - بيتو

فلت مانشستر يونايتد من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعادل خارج ملعبه مع إيفرتون بهدفين لكل فريق.

وتعادل مانشستر مع إيفرتون في ملعب جوديسون بارك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12.

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وكان مانشستر يونايتد قريبا من الخسارة في الكثير من أوقات المباراة لكنه نجح في التعادل والعودة من التأخر بهدفين.

وذلك بعدما خسر آخر مباراتين أمام توتنام هوتسبير وكريستال بالاس.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم بيتو.

وجاء الهدف بعد محاولات من لاعبي الفريقين للحصول على الكرة قبل أن تصل إلى بيتو ليسددها في الشباك بقدمه اليسرى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة الهدف والتأكد من صحته وعدم وجود تسلل. ليقرر الحكم بالفعل احتسابه لصالح إيفرتون.

واستمر تفوق إيفرتون في الشوط الأول وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق عبد الله دوكوري.

الهدف جاء من هجمة مرتدة قادها بيتو الذي مرر الكرة إلى هاريسون ليسدد ويصدها أونانا، قبل أن يتابعها دوكوري بضربة رأسية في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني ومع استمرار المحاولات من مانشستر يونايتد نجح برونو فيرنانديز من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة وضعها بإتقان في شباك جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الذي لم يستطع التصدي لتسديدته.

وأخيرا نجح مانشستر يونايتد في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق مانويل أوجارتي بتسديدة قوية لكرة مرتدة من الدفاع.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيفرتون.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد سقوط أشلي يونج إثر تدخل معه من ثنائي دفاع مانشستر يونايتد هاري ماجواير وماتياس دي ليخت.

لكن الحكم لجأ للفيديو لمراجعة الحالة وعاد ثم ألغى ركلة الجزاء.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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