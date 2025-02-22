يونايتد يفلت من هزيمة ثالثة على التوالي بتعادل مثير مع إيفرتون

فلت مانشستر يونايتد من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعادل خارج ملعبه مع إيفرتون بهدفين لكل فريق.

وتعادل مانشستر مع إيفرتون في ملعب جوديسون بارك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12.

وكان مانشستر يونايتد قريبا من الخسارة في الكثير من أوقات المباراة لكنه نجح في التعادل والعودة من التأخر بهدفين.

وذلك بعدما خسر آخر مباراتين أمام توتنام هوتسبير وكريستال بالاس.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم بيتو.

وجاء الهدف بعد محاولات من لاعبي الفريقين للحصول على الكرة قبل أن تصل إلى بيتو ليسددها في الشباك بقدمه اليسرى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة الهدف والتأكد من صحته وعدم وجود تسلل. ليقرر الحكم بالفعل احتسابه لصالح إيفرتون.

كرات رأسية متبادلة قبل أن يختتمها بيتو في شباك يونايتد كم رأسية سبقت الهدف؟ 🤔🗨️#الدوري_الإنجليزي #إيفرتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/HDSwa2RKAG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025

واستمر تفوق إيفرتون في الشوط الأول وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق عبد الله دوكوري.

الهدف جاء من هجمة مرتدة قادها بيتو الذي مرر الكرة إلى هاريسون ليسدد ويصدها أونانا، قبل أن يتابعها دوكوري بضربة رأسية في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني ومع استمرار المحاولات من مانشستر يونايتد نجح برونو فيرنانديز من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة وضعها بإتقان في شباك جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الذي لم يستطع التصدي لتسديدته.

ركلة ثابتة من مشارف منطقة الجزاء يترجمها برونو فيرنانديز في شباك إيفرتون #الدوري_الإنجليزي #إيفرتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/grdAgO2cOc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025

وأخيرا نجح مانشستر يونايتد في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق مانويل أوجارتي بتسديدة قوية لكرة مرتدة من الدفاع.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيفرتون.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد سقوط أشلي يونج إثر تدخل معه من ثنائي دفاع مانشستر يونايتد هاري ماجواير وماتياس دي ليخت.

لكن الحكم لجأ للفيديو لمراجعة الحالة وعاد ثم ألغى ركلة الجزاء.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.