تشكيل أرسنال – أرتيتا يحل أزمة الهجوم بـ ميرينو أمام وست هام

يعتمد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على لاعب الوسط ميكيل ميرينو في مركز قلب الهجوم أمام وست هام.

ويلعب أرسنال ضد وست هام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

ويشارك ميرينو في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب جابريال جيسوس وكاي هافرتز حتى نهاية الموسم.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – ديكلان رايس

الهجوم: إيثان نوانيري – ميكيل ميرينو – تروسارد

على الجانب الآخر عاد جارود بوين نجم وست هام من جديد لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: آرون وان بيساكا – جيان توديبو – ماكس كيليمان – آرون كريسويل

الوسط: أوليفير سكارليس – إديسون ألفاريز – جيمس وارد براوس – توماس سوتشيك

الهجوم: محمد قدوس – جارود بوين

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.