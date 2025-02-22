انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (2)-(2) يونايتد.. تعادل مثير
السبت، 22 فبراير 2025 - 14:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 94: ركلة جزااااء لإيفرتون بعد عرقلة أشلي يونج من قبل هاري ماجواير
ق 80: جووووووول الثاني من أوجارتي
ق 72: جوووول برونو والأول لمانشستر من ركلة حرة مباشرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين
ق 33: جووووووووول عبد الله دوكوريه والثاني
ق 20: جوووول أول من بيتو
انطلاق المباراة
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