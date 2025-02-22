انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (2)-(2) يونايتد.. تعادل مثير

السبت، 22 فبراير 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

إيفرتون - مانشستر يونايتد - بيتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 94: ركلة جزااااء لإيفرتون بعد عرقلة أشلي يونج من قبل هاري ماجواير

ق 80: جووووووول الثاني من أوجارتي

ق 72: جوووول برونو والأول لمانشستر من ركلة حرة مباشرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين

ق 33: جووووووووول عبد الله دوكوريه والثاني

ق 20: جوووول أول من بيتو

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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