تشكيل مانشستر يونايتد - زيركزي وهويلوند يقودان الهجوم أمام إيفرتون.. وكاسيميرو أساسي
السبت، 22 فبراير 2025 - 13:44
كتب : FilGoal
يقود الثنائي جوشوا زيركزي وراسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون.
ويلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بعد قليل من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وأعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونياتد تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون كالآتي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - نصير مزراوي
الوسط: باتريك دورجو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت
الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.
فيما يتواجد إيفرتون بالمركز 14 برصيد 30 نقطة.
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