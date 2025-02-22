هوتسبير وليس توتنام فقط.. توتنام يخاطب وسائل الإعلام الإنجليزية لتصحيح اسمه

خاطب نادي توتنام هوستبير الإنجليزي جميع وسائل الإعلام الإنجليزية، المرئية والمقروئة لتصحيح اسم النادي.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن توتنام أرسل خطابا لجميع وسائل الإعلام الإنجليزية يوم 10 فبراير الجاري، طالبهم خلاله بتصحيح طريقة كتابة اسم النادي.

وأوضح توتنام أن اسم النادي هو توتنام هوتسبير وليس توتنام فقط، وأن توتنام هي المنطقة الجغرافية التي يقع فيها النادي والتي ترتبط باسمه مثل الكثير من فرق الدوري الإنجليزي.

لكن النادي اسمه وهويته هو توتنام هوتسبير، واختصاره هو سبيرز وليس توتنام كما هو شائع في السنوات الأخيرة.

كذلك أشار إلى أن العلامة التجارية للنادي تحمل اسم توتنام هوتسبير لكرة القدم ويجب ضرورة عدم الإشارة له بـ توتنام فقط.

وأرسل توتنام هوتسبير هذا التوضيح لكل محطات البث للدوري الإنجليزي في جميع أنحاء العالم، وبالفعل بدأت شبكة قنوات سكاي سبورتس بتغيير اسم واختصار الفريق خلال مباريات الدوري الإنجليزي وكتابته بالكامل توتنام هوتسبير أو مختصرا "سبيرز" فقط.