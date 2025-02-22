الدوري الإنجليزي - برينتفورد يفتتح الجولة برباعية ساحقة في مرمى ليستر

السبت، 22 فبراير 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

سحق برينتفورد مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في افتتاح الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم يوان ويسا في الدقيقة 17 بهدف من صناعة ميكيل دامسجارد.

وأضاف برايان مبومو الهدف الثاني في الدقيقة 27، بصناعة دامسجارد أيضا.

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وفي الدقيقة 32 صنع مبومو ثالث الأهداف، ليسجلها كريستيان نورجارد.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل فابيو كارفاليو رابع الأهداف.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 37 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، انتظارا لنتيجة برايتون الذي يملك نفس الرصيد ضد ساوثامبتون السبت.

فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.

برينتفورد الدوري الإنجليزي
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