الدوري الإنجليزي - برينتفورد يفتتح الجولة برباعية ساحقة في مرمى ليستر
السبت، 22 فبراير 2025 - 00:50
كتب : FilGoal
سحق برينتفورد مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في افتتاح الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم يوان ويسا في الدقيقة 17 بهدف من صناعة ميكيل دامسجارد.
وأضاف برايان مبومو الهدف الثاني في الدقيقة 27، بصناعة دامسجارد أيضا.
وفي الدقيقة 32 صنع مبومو ثالث الأهداف، ليسجلها كريستيان نورجارد.
وأخيرا في الدقيقة 89 سجل فابيو كارفاليو رابع الأهداف.
الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 37 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، انتظارا لنتيجة برايتون الذي يملك نفس الرصيد ضد ساوثامبتون السبت.
فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.
نرشح لكم
صلاح: مرموش مثل أخي الصغير.. ونحتاج لتغيير عقليتنا وتسجيل هالاند أسهل مني جوارديولا: الدور جاء على مرموش لإثبات ذاته مثل صلاح مؤتمر ماريسكا: هدفنا التأهل لأبطال أوروبا.. وتشيلسي لا يقاتل للبقاء في الدوري مؤتمر بوستيكوجلو: هذا الموعد المحتمل لعودة رباعي الفريق.. ونعاني من عدم ثبات المستوى مدرب إبسويتش: سام مرسي تعافى من الإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة توتنام مؤتمر أموريم: ثلاثي الفريق تعافى من الإصابة.. وتطورنا في التدريبات مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي أقرب للعودة من ساكا.. وميرينو لم يطلب اللعب كمهاجم ثان مؤتمر جوارديولا: موقف هالاند لم يحسم للمشاركة ضد ليفربول.. وهدفنا التأهل لـ أبطال أوروبا