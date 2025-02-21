منافس الزمالك - ستيلنبوش يخطف نقطة التعادل في الدوري الجنوب إفريقي

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

ستيلنبوش

تعادل ستيلنبوش مع ريتشاردز باي بنتيجة 1-1 الجولة 19 من الدوري الجنوب إفريقي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة الفريق الجنوب إفريقي للزمالك في شهر أبريل المقبل.

وخطف فواز باسادين التعادل من علامة الجزاء قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بعدما تأخر الفريق من الشوط الأول.

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التعادل رفع رصيد الفريق لـ 24 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري من 16 مباراة، وله 3 مباريات مؤجلة.

ويبتعد ستيلنبوش عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية بفارق 5 نقاط.

وسيخوض اللقاء المقبل ضد ماجيسي في الجولة 24 من الدوري الجنوب إفريقي يوم 25 فبراير الجاري.

ويخوض الفريق الجنوب إفريقي المنافسات القارية لأول مرة في تاريخه واستطاع حصد المركز الثاني في مجموعته والتأهل لربع النهائي.

ستيلنبوش منافس الزمالك
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