منافس الزمالك - ستيلنبوش يخطف نقطة التعادل في الدوري الجنوب إفريقي

تعادل ستيلنبوش مع ريتشاردز باي بنتيجة 1-1 الجولة 19 من الدوري الجنوب إفريقي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة الفريق الجنوب إفريقي للزمالك في شهر أبريل المقبل.

وخطف فواز باسادين التعادل من علامة الجزاء قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بعدما تأخر الفريق من الشوط الأول.

التعادل رفع رصيد الفريق لـ 24 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري من 16 مباراة، وله 3 مباريات مؤجلة.

We have to settle for a share of the spoils 🤝 Stellenbosch FC 1️⃣–1️⃣ Richards Bay pic.twitter.com/OE7HinF2lG — Stellenbosch FC (@StellenboschFC) February 21, 2025

ويبتعد ستيلنبوش عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية بفارق 5 نقاط.

وسيخوض اللقاء المقبل ضد ماجيسي في الجولة 24 من الدوري الجنوب إفريقي يوم 25 فبراير الجاري.

ويخوض الفريق الجنوب إفريقي المنافسات القارية لأول مرة في تاريخه واستطاع حصد المركز الثاني في مجموعته والتأهل لربع النهائي.