صلاح: مرموش مثل أخي الصغير.. ونحتاج لتغيير عقليتنا وتسجيل هالاند أسهل مني

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بتواجد عمر مرموش في مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "عمر مرموش بمثابة الأخ الصغير لي، قلت له إنني موجود دائما إذا احتاج أي شيء".

وأضاف "علاقتنا جيدة وراسلنا بعضنا البعض عدة مرات ونتحدث باستمرار خلال تواجدنا مع منتخب مصر".

وأكمل "أشعر بالسعادة لمرموش لاتخاذه هذه الخطوة، أتمنى أن يتواجد العديد من اللاعبين المصريين في أعلى مستوى ممكن".

وشدد "لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب في أعلى مستوى، لكننا نحتاج فقط إلى تغيير عقليتنا قليلا والتكيف مع الثقافة الأوروبية لأنها مختلفة تماما عن ثقافتنا".

وأوضح "لا أفكر في المقارنة بيني وبين إيرلينج هالاند بشأن تسجيل الأهداف، أحترمه كثيرا، لكنه مهاجم لذلك مهمته في التسجيل أسهل، الحصول على الفرص في مركز الجناح صعب للغاية وأي جناح سيخبرك بذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتواصل مع يورجن كلوب أكثر من ذي قبل، راسلنا بعضنا البعض كثيرا في الأشهر الماضية، هنأني على الانتصارات والوصول لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية".

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وانضم الدولي المصري إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو.

ولعب مرموش 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف.

وأهداف مرموش أحرزها في مباراة واحدة وهي نيوكاسل.

وإجمالا شارك مرموش في 6 مباريات مع سيتي وسجل 3 أهداف ولم يصنع بعد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 8 نقاط.