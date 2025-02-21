جوارديولا: الدور جاء على مرموش لإثبات ذاته مثل صلاح

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن الوقت قد حان لإثبات عمر مرموش ذاته وذلك قبل مباراة ليفربول.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "صلاح أثبت نفسه لسنوات عديدة في أصعب دوري في العالم، والآن يأتي الدور على مرموش لإثبات ذاته.

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وأتم "عمل مرموش بطريقة لا تصدق في الدوري الألماني، أدائه سيحدد مستواه".

وانضم الدولي المصري إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو.

ولعب مرموش 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف.

وأهداف مرموش أحرزها في مباراة واحدة وهي نيوكاسل.

وإجمالا شارك مرموش في 6 مباريات مع سيتي وسجل 3 أهداف ولم يصنع بعد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 8 نقاط.

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