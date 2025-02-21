جوارديولا: الدور جاء على مرموش لإثبات ذاته مثل صلاح
الجمعة، 21 فبراير 2025 - 21:37
كتب : FilGoal
يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن الوقت قد حان لإثبات عمر مرموش ذاته وذلك قبل مباراة ليفربول.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "صلاح أثبت نفسه لسنوات عديدة في أصعب دوري في العالم، والآن يأتي الدور على مرموش لإثبات ذاته.
وأتم "عمل مرموش بطريقة لا تصدق في الدوري الألماني، أدائه سيحدد مستواه".
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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd
وانضم الدولي المصري إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو.
ولعب مرموش 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف.
وأهداف مرموش أحرزها في مباراة واحدة وهي نيوكاسل.
وإجمالا شارك مرموش في 6 مباريات مع سيتي وسجل 3 أهداف ولم يصنع بعد.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.
بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 8 نقاط.