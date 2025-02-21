الظهور الأول لـ بنشرقي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

يتواجد المغربي أشرف بنشرقي في قائمة الأهلي لأول مرة منذ انضمامه، خلال لقاء الزمالك في قمة الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان لحساب الجولة 15 من الدوري في السابعة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب محمد مجدي "أفشة" بسبب الإصابة ويعود مصطفى العش بعد نهاية إيقافه.

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ويتواصل غياب

وجاءت قائمة الأهلي حسبما يكشفها لكم FilGoal.com

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق – رامي ربيعة – مصطفى العش - أشرف داري - كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – كريم وليد – عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد رضا - عمر الساعي

الهجوم: حسين الشحات - محمد عبد الله – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أشرف بنشرقي

ويتواصل غياب ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وعمر كمال وسمير محمد بسبب الإصابة.

فيما لم يتواجد الثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر في القائمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

قائمة الأهلي القمة الأهلي
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