خبر في الجول - إصابة أفشة في عضلة السمانة.. ومدة غيابه

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:23

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد العين

تأكد غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن محمد أفشة قد تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة.

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وبذلك تأكد غياب أفشة عن مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري.

وقد تصل مدة غياب أفشة عن الأهلي لـ 3 مباريات أي حتى نهاية الدور الأول من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

وخاض أفشة 25 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

وسجل أفشة أربعة أهداف في مختلف المسابقات بينما صنع مثلهم.

أما في مسابقة الدوري فشارك في 13 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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