مؤتمر ماريسكا: هدفنا التأهل لأبطال أوروبا.. وتشيلسي لا يقاتل للبقاء في الدوري

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن هدف فريقه هو التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "على الأرجح سيغيب نوني مادويكي حتى فترة التوقف الدولي، لا يوجد أي لاعب مصاب آخر في الفريق".

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وأضاف "ربما يمكننا استعادة اللياقة البدنية للاعبين عقب فترة التوقف الدولي، سيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لنا".

وأكمل "ليس لدي مستجدات بشأن إيقاف ميخايلو مودريك بسبب تعاطيه مادة محظورة".

وتابع "هدفنا بالتأكيد هو التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمضينا كل الموسم تقريبا في المراكز الأربعة الأولى، ولذلك نهدف للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع وجود 13 مباراة".

وشدد "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك مع علمنا باللحظة الصعبة التي نمر بها الآن".

وأوضح "أنا هنا للفوز بالمباريات وإحضار النادي للقتال على الألقاب، هذا ما يستحقه تشيلسي".

وأنهى حديثه قائلا: "لسنا سعداء بالنتائج التي نحققها الآن، لا نهدف من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ندرك جيدا أين نحن، نحن هنا للفوز بالألقاب والقتال من أجل ذلك".

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع بـ39 نقطة.

تشيلسي مؤتمر ماريسكا
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