مؤتمر بوستيكوجلو: هذا الموعد المحتمل لعودة رباعي الفريق.. ونعاني من عدم ثبات المستوى

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام عن موعد عودة رباعي الفريق من الإصابة والمشاركة في المباريات.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه إبسويتش تاون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "الثنائي كريستيان روميرو وميكي فان دي فين من الممكن عودته للمشاركة في المباريات عقب فترة التوقف الدولي، وأمر ريتشارليسون ودومينيك سولانكي لا يختلف كثيرا".

وأضاف "مواجهة ألكامار في الدوري الأوروبي؟ مباراة صعبة وواجهناه من قبل، ألكامار فريق جيد حقا وقدم مباراة قوية ضد جالاتا سراي".

وواصل "التأهل إلى الدوري الأوروبي هو الأولوية وهدفنا الآن مع تبقي 13 مباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن لسنا سعداء بالمركز الذي وصلنا إليه في الدوري، مستوانا لم يكن مستقرا أبدا".

وكان كيران مكينا المدير الفني لأبسويتش قد أكد تعافي سام مرسي من الإصابة وقدرته على المشاركة ضد توتنام.

ويحتل توتنام المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي إبسويتش في المركز الـ18 وتفصله نقطتين عن ولفرهامبتون في المركز الـ17 الذي يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.