منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة

تفوق الهلال السوداني على أنزيدان بنتيجة 2-1 في الجولة 18 من الدوري الموريتاني.

ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني نظرا لتوقف المنافسات المحلية في السودان بسبب الأحداث السياسية.

ويستعد الهلال للقاء الأهلي بداية شهر أبريل المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدرك ياسر مزمل التعادل للهلال قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الشوط الثاني لينتصر الهلال بنتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 30 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث من 13 مباراة.

ويبتعد الهلال عن الصدارة بفارق 3 نقاط فقط والتي يعتليها نواذيبو برصيد 33 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد الهلال للقاء قوي في الجولة المقبلة ضد غريمه التقليدي المريخ يوم 7 مارس المقبل.