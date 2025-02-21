منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة
الجمعة، 21 فبراير 2025 - 20:08
كتب : FilGoal
تفوق الهلال السوداني على أنزيدان بنتيجة 2-1 في الجولة 18 من الدوري الموريتاني.
ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني نظرا لتوقف المنافسات المحلية في السودان بسبب الأحداث السياسية.
ويستعد الهلال للقاء الأهلي بداية شهر أبريل المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأدرك ياسر مزمل التعادل للهلال قبل نهاية الشوط الأول.
وسجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الشوط الثاني لينتصر الهلال بنتيجة 2-1.
الفوز رفع رصيد الهلال لـ 30 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث من 13 مباراة.
ويبتعد الهلال عن الصدارة بفارق 3 نقاط فقط والتي يعتليها نواذيبو برصيد 33 نقطة من 17 مباراة.
ويستعد الهلال للقاء قوي في الجولة المقبلة ضد غريمه التقليدي المريخ يوم 7 مارس المقبل.
نرشح لكم
البنا حكما لمباراة جامبيا والجابون.. وشاهندة المغربي تدير مواجهة للناشئين لتسهيل مهمة وائل رياض.. اختيارات مدربي دوري المحترفين لمنتخب المحليين الهلال السوداني: لا نخشى مواجهة الأهلي.. وتربطنا علاقات تاريخية كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم الهلال: كل الاحتمالات واردة أمام الأهلي.. ومجلس الإدارة يحسم قرار الملعب بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي هاني سعيد: نأمل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة تلوح في الأفق.. هل يتكرر سيناريو نهضة بركان واتحاد الجزائر مجددا في الكونفدرالية؟