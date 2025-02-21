مدرب إبسويتش: سام مرسي تعافى من الإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة توتنام

أعلن كيران ماكينا المدير الفني لـ إبسويتش تاون عودة الدولي المصري سام مرسي من الإصابة التي كان يعاني منها.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

ويستعد إبسويتش تاون لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال ماكينا خلال مؤتمر صحفي: "سام مرسي تعافى من الإصابة وجاهز لمواجهة توتنام".

وغاب قائد الفريق عن المباراة الماضية ضد أستون فيلا بسبب إصابة في عضلات البطن.

وأبعدته هذه الإصابة عن مباراة واحدة فقط عن إبسويتش.

ويعتمد مكينا على سام مرسي بصفة أساسية، إذ شارك في 22 مباراة خلال الموسم الجاري.

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وتمكن مرسي من التسجيل مرة واحدة وصناعة هدف آخر. وشارك مرسي مع إبسويتش عدد دقائق 1904 دقيقة.

ولم يغب مرسي إطلاقا عن إبسويتش في أي مباراة إلا بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وتعرض مرسي للإيقاف في مباراة أرسنال في الجولة 18 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل مرسي على 6 بطاقات صفراء منذ بداية الموسم، وهو الثاني في أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات في فريقه بعد ليام ديلاب.