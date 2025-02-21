مؤتمر أموريم: ثلاثي الفريق تعافى من الإصابة.. وتطورنا في التدريبات

أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عودة 3 لاعبين مصابين وجاهزيتهم لمواجهة إيفرتون.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "الثلاثي كريستيان إريكسن ومانويل أوجارتي وليني يورو مستعد لمباراة إيفرتون بعد العودة من الإصابة".

وأضاف "أماد ديالو ولوك شو وميسون ماونت وكوبي ماينو وتوبي كولير ما زالوا في مرحلة التعافي من الإصابة".

وأكمل "منذ عودة مويس إلى إيفرتون وفريقه أصبح لديه الثقة ويعمل بطريقة رائعة، لذلك ستكون المباراة صعبة حقا".

وواصل "مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي؟ أريد فقط الفوز على إيفرتون، نحن في وضع صعب في الدوري الإنجليزي ولدينا الكثير من المشكلات".

وشدد "ليس من الصحيح التركيز على ريال سوسيداد الآن، علينا حل المشاكل التي نعاني منها أولا".

وكشف "نتدرب بطريقة مختلفة، اللاعبون يطلبون الكرة في التدريبات ويتحدثون ويعطون التوجيهات، هذه مظاهر تطور العمل الجماعي للفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "في بعض المباريات التي تعتقد أنها أكثر صعوبة، تمكنا من اللعب وخلق الفرص وهذا أمر جيد".

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

ويقود إيفرتون ديفيد مويس المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد.ش