مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي أقرب للعودة من ساكا.. وميرينو لم يطلب اللعب كمهاجم ثان

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن جابرييل مارتينيلي أقرب للعودة من بوكايو ساكا ثنائي الفريق الذي يعاني من إصابة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "بن وايت جاهز للمشاركة ضد وست هام، بينما ليس لدي مستجدات بشأن عودة المصابين الآخرين".

وأضاف "مشاركة ساكا ومارتينيلي في أبطال أوروبا؟ لا أعرف، هذا سؤال للطبيب، لكن الثنائي يتقدم بشكل جيد، حالة مارتينلي أفضل قليلا من ساكا".

وواصل "لعبنا ضد أيندهوفن، فريق جيد حقا، سيكون الأمر صعبا، عندما يحين الوقت سنكون جاهزين لذلك".

وأكمل "علينا أن نلعب بقوة ضد وست هام، المباراة صعبة للغاية، إذا انتصرنا فسنشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي".

وتابع "هناك 13 مباراة أخرى ويوجد الكثير لنلعب من أجله، نحن بحاجة إلى الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "ميكيل ميرينو لم يطلب اللعب كمهاجم ثان ضد ليستر سيتي، الأمر بيدي وليس للاعبين".

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة ويبتعد عن ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط.

بينما يأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.