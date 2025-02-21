مؤتمر جوارديولا: موقف هالاند لم يحسم للمشاركة ضد ليفربول.. وهدفنا التأهل لـ أبطال أوروبا

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سبب عدم مشاركة كيفن دي بروين ضد ريال مدريد، وكذلك كشف أن هدفه التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سأعرف إمكانية مشاركة إيرلينج هالاند في المباراة غدا السبت بسبب إصابته، من الأفضل مشاركته بالتأكيد، لكن القرار ليس بيدي".

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وأضاف "جون ستونز مصاب منذ مباراة ريال مدريد، الأمر صعب، لكن خلال الأيام المقبلة سنعرف ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي أم لا".

وسخر جوارديولا من صحفي ضغط عليه لمعرفة إمكانية تواجد ستونز على مقاعد البدلاء ضد ليفربول قائلا: "نعم سيتواجد على دكة البدلاء مثل مانويل أكانجي".

وتعرض أكانجي لإصابة تبعده من 8 إلى 10 أسابيع منذ لقاء الذهاب ضد ريال مدريد.

وشدد "استبعاد كيفن دي بروين ضد ريال مدريد كان فنيا، لكن بإمكانه لعب المباريات الكبيرة بالطبع، علاقتي معه استثنائية، لا أستطيع شكره بما يكفي بسبب ما فعله من أجلي وللفريق، عدم إشراكه ليس شخصيا أبدا أو لأنني منزعج منه".

وواصل "أريد مواصلة تقديم الأداء الجيد ضد ليفربول، يمكننا منافسة أي فريق حتى في ظل إصابة مدافعين، الدوري الإنجليزي مهم للغاية بالنسبة لنا، لعبنا مباريات جيدة حقا في هذه البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "لسنا مستقرين في الأداء، لكن لعبنا مباريات جيدة مثل لقاء نيوكاسل إذ لعبنا بمستوى عال، سنحاول أن نلعب مباراة جيدة ومحاولة الفوز للحصول على نقاط تساعدنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 8 نقاط.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
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