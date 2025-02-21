البطيخ رمز لدعم فلسطين.. بالستينو التشيلي يكشف عن قميصه الجديد

واصل نادي بالستينو التشيلي دعمه للقضية الفلسطينية بعد إعلانه عن القميص الجديد للفريق.

وكشف بالستينو عن القميص الجديد الذي جاء على شكل فاكهة البطيخ رمز لدعم القضية الفلسطينية.

وتحت شعار أكثر من مجرد نادي، سرد فيديو تقديمي نشره النادي التشيلي تاريخ البطيخ كرمز للمقامة الفلسطينية بعد منع الاحتلال إظهار أي رمز علني للهوية الفلسطينية.

وتحولت فاكهة البطيخ لرمز للتضامن مع فلسطين لإنها تحمل الألوان الأخضر والأحمر والأسود.

𝐍𝐄𝐖 𝐉𝐄𝐑𝐒𝐄𝐘 🍉 Más que un equipo, #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/vKIuPqAQWi — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) February 20, 2025

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعم فيها لاعبو بالستينو القضية الفلسطينية إذ يمتد الأمر لبداية الألفية.

تعرف على تاريخ بالستينو ومساندته لـ فلسطين من هنــــــــــــــا.

وسبق أن احتفل النادي بيوم الكوفية الفلسطينية العالمي الذي يوافق يوم 16 نوفمبر الماضي وظهر لاعبوه خلال مواجهة نوبيلينسي في الدوري المحلي بالكوفية الفلسطينية.

كما دعا النادي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم، وانضم أكثر من نادٍ آخر لهذه الحملة أبرزهم كولو كولو.

وقدّم النادي محاضرة للاعبيه حول تاريخ دولة فلسطين.

وأشار النادي إلى أن المحاضرة قد اشتملت أيضا على توعية لاعبيه عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.