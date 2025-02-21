البطيخ رمز لدعم فلسطين.. بالستينو التشيلي يكشف عن قميصه الجديد

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

نادي بالستينو التشيلي

واصل نادي بالستينو التشيلي دعمه للقضية الفلسطينية بعد إعلانه عن القميص الجديد للفريق.

وكشف بالستينو عن القميص الجديد الذي جاء على شكل فاكهة البطيخ رمز لدعم القضية الفلسطينية.

وتحت شعار أكثر من مجرد نادي، سرد فيديو تقديمي نشره النادي التشيلي تاريخ البطيخ كرمز للمقامة الفلسطينية بعد منع الاحتلال إظهار أي رمز علني للهوية الفلسطينية.

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وتحولت فاكهة البطيخ لرمز للتضامن مع فلسطين لإنها تحمل الألوان الأخضر والأحمر والأسود.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعم فيها لاعبو بالستينو القضية الفلسطينية إذ يمتد الأمر لبداية الألفية.

تعرف على تاريخ بالستينو ومساندته لـ فلسطين من هنــــــــــــــا.

وسبق أن احتفل النادي بيوم الكوفية الفلسطينية العالمي الذي يوافق يوم 16 نوفمبر الماضي وظهر لاعبوه خلال مواجهة نوبيلينسي في الدوري المحلي بالكوفية الفلسطينية.

كما دعا النادي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم، وانضم أكثر من نادٍ آخر لهذه الحملة أبرزهم كولو كولو.

وقدّم النادي محاضرة للاعبيه حول تاريخ دولة فلسطين.

وأشار النادي إلى أن المحاضرة قد اشتملت أيضا على توعية لاعبيه عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

بالستينو التشيلي المقاومة الفلسطينية البطيخ
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