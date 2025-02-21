الهلال السوداني: لا نخشى مواجهة الأهلي.. وتربطنا علاقات تاريخية

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 11:38

كتب : أحمد الخولي

الهلال السوداني

رحب نادي الهلال السوداني بمواجهة الأهلي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حسن علي عيسى الأمين العام للهلال في بيان للنادي السوداني: "الهلال كبير باسمه وتاريخه وعطائه ولا يخشى مقارعة الكبار".

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.. طالع تفاصيل القرعة بالكامل من خلال الضغط هنا

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وأبدى الأمين العام في البيانا احترامه للأهلي كمنافس: "نادي شقيق تربطه أواصر تاريخية نابعة من العلاقة الأزلية بين شعبي وادي النيل".

وأثنى البيان على نتائج الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم: "الهلال وصل لهذه المرحلة بعد جهاد ومجاهدات كبيرة بسبب ظروف السودان والحرب وحقق ما أشبه بالإعجاز وهو يتصدر مجموعته الأولى منذ الجولة الرابعة كاول فريق يتأهل لدور الثمانية".

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متقدما على مولودية الجزائر، ويانج أفريكانز، ومازيمبي الكونجولي.

وأضاف: "الإرادة القوية هي وراء ما تحقق من نجاح للهلال بتماسك المنظومة المتكاملة المتمثلة في مجلس الادارة والقطاع الرياضي والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور والإعلام، والطموح الكبير للهلال في هذه البطولة والذي لاتحده حدود."

وعن المنافسة بين الفريقين، رد: "أطالب الجميع بالتعامل مع المباراة في سياقها التنافسي الشريف والحق المشروع لكل نادي في كسب نتيجتها بعيداً عن أي انفعالات أو خلافات".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام (1 - 2) أبريل، فيما تقام مباريات الإياب (8 - 9) أبريل.

وأتم: "هذه المباراة يجب أن تدخل في إطار تعزيز الثقة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين السوداني والمصري بعد مواقف مصر المشرفة وهي تفتح أحضائها للسودانيين في هذا التوقيت الصعب مع حرص فريقنا على مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق طموح وآمال جماهيره بالوصول للأدوار النهائية في البطولة."

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