كرة سلة - الاتحاد السكندري يضم لاعبا جديدا من جنوب السودان لأجل BAL

الخميس، 20 فبراير 2025 - 22:51

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم دينج دينج لاعب منتخب جنوب السودان للمشاركة في الدوري الإفريقي BAL.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ويعد دينج دينج ثاني صفقات زعيم الثغر بعد مواطنه جو لوال. (طالع التفاصيل)

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ويجيد دينج اللعب في مركز الجناح والارتكاز 3-4.

وسبق له اللعب في Gleague بالولايات المتحدة الامريكية وايلاوارا هوكي الأسترالي وأحد السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

وشارك اللاعب مع منتخب جنوب السودان في كأس العالم 2023 بالفلبين وأولمبياد باريس 2024 .

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ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.

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