كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه في إفريقيا بنجم جنوب السودان

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع جو لوال لاعب منتخب السودان لتدعيم فريق كرة السلة في الدوري الإفريقي للأندية.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

وكان جو لوال قد حصد جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية من الدوري الإفريقي عندما لعب مع أهلي بنغازي الليبي.

وأشار نادي الاتحاد عن توقيع اللاعب كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

ويجيد لوال اللعب في مركز الارتكاز "5"، وسبق له اللعب لأندية

ميلبورن يونايتد الأسترالي ونمورلياونينج الصيني وحاليا يلعب مع فريق مانيسا التركي.

وشارك اللاعب مع منتخب جنوب السودان في كأس العالم 2023 بالفلبين واولمبياد باريس 2024 وفاز اللاعب بكأس أفضل لاعب في إفريقيا في منافسات الـ BAL الموسم الماضي مع فريق أهلي بني غازي الليبي.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.