اتحاد الكرة لـ في الجول: سنخوض مفاوضات مع الشركة الإسبانية لتطوير تقنية الفيديو

تراجعت الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الكرة المصرية عن تهديداتها بشأن عدم التواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويستعد القطبان لخوض مواجهة قوية في الجولة 15 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

وقال مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لا توجد أزمة بخصوص مباراة القمة وتقنية الفيديو ستتواجد بشكل طبيعي".

وأضاف "سنعقد اجتماعا مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن التقنية بعد يوم 15 مارس المقبل لحل كل المشكلات العالقة بين الطرفين".

وسبق أن أبدى أبو ريده غضبه من عدم تجاوب الشركة المسؤولة عن تحديث التقنية في مصر. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "اتحاد الكرة هدد بفسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو بشكل فوري بسبب تهديدها بعدم التواجد في مباراة القمة بحجة عدم صرف المستحقات المتأخرة".

وأضاف "يأتي ذلك رغم صرف 8 ملايين جنيه مؤخرا لصالح الشركة".

وأوضح "الشركة سبق أن هددت بعد التواجد في أكثر من مباراة في الدوري في وقت سابق بسبب تراكم المستحقات المتأخرة، ورغم صرف 8 ملايين جنيه إلا أنها هددت بعدم التواجد في قمة الأهلي والزمالك".

وأشار "يدرس اتحاد الكرة فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان مع الشركة في ظل المخالفات الضخمة التي ترتكبها الشركة وعدم الالتزام ببنود التعاقد وتطوير أجهزة الفيديو واعتماد أحدث التقنيات".

وشدد "رغم هذه المخالفات إلا أن الاتحاد السابق لم يتخذ خطوة فسخ التعاقد، ولكن الاتحاد الحالي مع استمرار المخالفات استقر على اتخاذ الإجراءات القانونية وتسييل خطاب الضمان، ومخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، لمنع التعامل مع الشركة فورا".

وكشف "الاتحاد أيضا دخل في مفاوضات جادة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو للدوري السعودي وكأس العالم للتواجد في الدوري المصري".

وأتم "شركة تقنية الفيديو تخالف العقود بعمل شركة مصرية من الباطن، وهي التي تدير الأمور دون تواجد للشركة الإسبانية، خاصة وأن سيارات الشركة خرجت من الإفراج الجمركي لصالح اتحاد الكرة".

وأعلن اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تعيين الكولومبي أوسكار رويز، رئيسا للجنة الحكام المصرية الرئيسية.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.