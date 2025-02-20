مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: غضب أبو ريدة من الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو

الخميس، 20 فبراير 2025 - 11:49

كتب : أحمد الخولي

اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم تطوير تقنية الفيديو المستخدمة في مصر ورفع كفاءة الأجهزة المستخدمة.

وأبدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم غضبه من عدم تجاوب الشركة المسئولة عن التقنية في مصر.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "هاني أبو ريدة طلب من الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر بضرورة البدء دون تأخير في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة المستخدمة طبقا لبنود التعاقد".

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وتابع "أبو ريدة طلب الاجتماع أكثر من مرة بمسؤولي الشركة للتفاهم بشأن تطوير تقنية الفيديو لكن تهربت الشركة الإسبانية من الاجتماع أكثر من مرة وهو ما أغضب رئيس الاتحاد المصري".

وأضاف "ويأتي ذلك خاصة مع عدم تطوير تقنية التسلل والاكتفاء برسم خطوط يدوية حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته "قرر أبو ريدة صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو في مصر من المديونية المتراكمة على الاتحاد، وهو ما أغضبه من عدم تعاون الشركة مع المجلس الحالي".

وأعلن اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تعيين الكولومبي أوسكار رويز، رئيسا للجنة الحكام المصرية الرئيسية.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.

اتحاد الكرة لجنة الحكام تقنية الفيديو
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