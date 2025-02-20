الأهلي والهلال ومفاجأت أخرى.. MBC تحصل على حقوق جديدة في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق حصول قنوات MBC على حقوق بث مباريات الأهلي والهلال بالإضافة لنصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية 2025 في الشرق الأوسط.

وسبق أن أعلنت قناة MBC مصر وأون تايم سبورتس الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في مونديال الأندية.

كما كشف تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه في السعودية حصول القناة على حقوق بث مباريات الهلال السعودي.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة "أكس"

على مدار الساعات الماضية وفي إطار سعي موسم الرياض لتقديم أفضل خدمة للمشاهد العربي وبعد التواصل مع مكتب معالي المستشار تركي ال الشيخ.. تقرر الآتي:

- بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية حصريا في الشرق الأوسط.

- بث جميع مباريات الأهلي بالكامل في البطولة، بورتو وإنتر ميامي وبالميراس خلال مرحلة المجموعات.

- بث مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

- بث مباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية.

- المفاوضات جارية للحصول على حزمة من مباريات ثمن النهائي.

🚨🚨 على مدار الساعات الماضية وفي إطار سعي موسم الرياض لتقديم أفضل خدمة للمشاهد العربي وبعد التواصل مع مكتب معالي المستشار تركي ال الشيخ.. تقرر الآتي: أولا: 🚨 بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية (حصريا) 🔥في الشرق الأوسط على شاشة mbc masr.💥 ثانيا: بث مباريات فرق مجموعة… — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 20, 2025

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

وسبق وأن أعلنت قنوات إم بي سي مصر إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت قناة إم بي سي مصر عن إذاعة مباريات الأهلي في هدية من موسم الرياض للجماهير.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)