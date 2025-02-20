تركي آل الشيخ: مباريات الهلال في كأس العالم للأندية مجانا على mbc

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل مباريات نادي الهلال في كأس العالم للأندية 2025 عبر قنوات mbc بشكل مجاني.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: "‏لجماهير الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية…تم الاتفاق مع DAZN وموسم الرياض و GEA على نقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية حصريا على قنوات MBC ضمن اتفاقية رعاية كبيرة مع شركائنا الاستراتيجيين MBC و DAZN…مجاناً للجمهور السعودي الكريم".

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

وسبق وأن أعلنت قنوات إم بي سي مصر إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت قناة إم بي سي مصر عن إذاعة مباريات الأهلي في هدية من موسم الرياض للجماهير.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)