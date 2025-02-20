الشناوي: من الرائع اللعب ضد ميسي.. والشحات: هذا يُحسب لـ الأهلي

أبدى محمد الشناوي وحسين الشحات ثنائي الأهلي سعادته بمواجهة إنتر ميامي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

أذاعت قناة DAZN الحاصلة على حقوق بث النسخة الأولى من البطولة فيديو لرحلة الكأس في القاهرة ولقاءات مع اللاعبين.

وقال حارس الأهلي عبر قناة DAZN: "المشاركة أمام النجوم الكبار رائعة، لعبت من قبل ضد كريستيانو ورونالدو ولويس سواريز، واللعب أمام ميسي شيء كبير فهو أفضل لاعب في العالم لأكثر من مرة".

وأردف "المباراة ضد إنتر ميامي ستكون كبيرة بالتأكيد".

فيما صرّح الشحات قائًلا: "سعيد للغاية للمشاركة في أول نسخة كبيرة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا وهو ما يحسب للنادي الأهلي".

وحرص فريق الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع مجسم كأس العالم للأندية المتواجد في ملعب مختار التتش.

وكانت كأس العالم للأندية زارت أولا جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صنداونز قبل زيارة مصر.