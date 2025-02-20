الشناوي: من الرائع اللعب ضد ميسي.. والشحات: هذا يُحسب لـ الأهلي
الخميس، 20 فبراير 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
أبدى محمد الشناوي وحسين الشحات ثنائي الأهلي سعادته بمواجهة إنتر ميامي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
أذاعت قناة DAZN الحاصلة على حقوق بث النسخة الأولى من البطولة فيديو لرحلة الكأس في القاهرة ولقاءات مع اللاعبين.
وقال حارس الأهلي عبر قناة DAZN: "المشاركة أمام النجوم الكبار رائعة، لعبت من قبل ضد كريستيانو ورونالدو ولويس سواريز، واللعب أمام ميسي شيء كبير فهو أفضل لاعب في العالم لأكثر من مرة".
وأردف "المباراة ضد إنتر ميامي ستكون كبيرة بالتأكيد".
فيما صرّح الشحات قائًلا: "سعيد للغاية للمشاركة في أول نسخة كبيرة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا وهو ما يحسب للنادي الأهلي".
وحرص فريق الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع مجسم كأس العالم للأندية المتواجد في ملعب مختار التتش.
وكانت كأس العالم للأندية زارت أولا جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صنداونز قبل زيارة مصر.
وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.
وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.
وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:
الأهلي × انتر ميامي
14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)
الأهلي × بالميراس
19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)
الأهلي × بورتو
24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)
تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته
هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.
كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.
بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.
المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.
أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.