مدرب سيمبا: المصري يسير جيدا في الدوري ولكن

أبدى فادلو ديفيدز المدير الفني لفريق سيمبا اعتقاده أن مواجهة المصري في ربع نهائي كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.

وقال ديفيدز في تصريحاته لقناة ناديه: "نتقبل القرعة ونعرف أن كل الفرق ستكون صعبة".

وأضاف "المصري يسير بشكل جيد في الدوري وستكون الأمور صعبة خصوصا خارج الأرض".

وأوضح "ولكننا أجرينا الفترة التحضيرية في مصر ومستعدين للأجواء وواجهنا بعض الفرق المصرية".

وأكمل "لن تكون المباراة سهلة مثل أي مباراة في ربع النهائي ولكننا جاهزون للمباراة".

وتابع "كان من المهم أن نتصدر المجموعة لنلعب الذهاب خارج الأرض أولا، وبعدا لنتيجة سنعرف ما نحتاج إليه ثم مع جماهيرنا في دار السلام نحظى بأفضلية لعب الإياب على ملعبنا".

واختتم "نعرف أننا في هذه المسابقة بمجرد وصولنا لهذه المرحلة سنواجه مباريات صعبة خصوصا خارج الأرض يجب أن تكون في أفضل حالاتك خلال كل ثانية من المباراة".

ويستعد المصري للقاء سيمبا التنزاني في مواجهة تكرر للمرة الثانية على المستوى القاري وكلاهما في الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على مواجهة بين المصري وسيمبا التنزاني.

وستكون تلك المواجهة الثانية للمصري مع سيمبا والفرق التنزانية على الإطلاق.

وسبق أن التقى مع بطل تنزانيا في 2018 وانتهت المباراتين بالتعادل 2-2 و0-0 وتأهل المصري بفضل الأهداف خارج الأرض لملحق دور الـ 16 آنذاك.

وكان المصري قد سجل هدفيه عن طريق الثنائي أحمد جمعة وأحمد شكري.

وشهد اللقاء تسجيل الأوغندي إيمانويل أوكوي هدفا للفريق التنزاني، وسبق له ارتداء قميص الاتحاد السكندري بين 2019 و2021.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل - إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل - إيابا: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو - الإياب: 25 مايو.