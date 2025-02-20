بحثا عن الفوز الأول.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية

الخميس، 20 فبراير 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - بلاتي توريه

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة شرسة بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

ويبحث بيراميدز عن أول انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية.

وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية في 7 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

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وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0.

وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات.

وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

وجاءت آخر مواجهات بيراميدز مع الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023.

وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.

وستكون تلك أول مواجهة لبيراميدز أمام الفرق المغربية في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبحث بيراميدز عن أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق، من أجل الوصول للمربع الذهبي.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 1 و2 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد أيام 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
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